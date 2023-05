Impfpflicht für Bundeswehr besteht immer noch: Soldaten drohen hohe Geld- und Haftstrafen

Die Impfpflicht für das Gesundheitswesen und Pflegepersonal entfiel 2022. Für Soldaten bleibt diese weiterhin bestehen. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Laut dem Soldatengesetz müssen Soldaten ärztliche Maßnahmen dulden, wenn sie der Verhütung übertragbarer Krankheiten dienen, so zum Beispiel Impfungen gegen Tetanus oder Diphtherie.

Insbesondere die Corona-Impfung sei als Maßnahme jedoch überholt, befindet auch die Politik. "Mein Eindruck ist, dass die Impfung gegen Covid-19 der Vergangenheit angehören wird. Ja, Soldaten sind in manchen Situationen, etwa in einem U-Boot oder Panzer, nicht in der Lage, Abstand zu halten. Es gibt aber keine Infektionslage mehr weltweit", so Falko Droßmann (49) von der SPD.

Bis sich dieser Punkt im Soldatengesetz ändert, heißt es jedoch weiterhin: Befehl ist Befehl. Und darunter haben Soldaten wie Julian Schorn, der bereits viele Jahre gedient hat, zu leiden. Er muss sich nach einer ersten Geldstrafe einem weiteren dienstrechtlichen Verfahren stellen, in dem er seinen Anspruch auf alle nachdienstliche Bezüge verlieren könnte.

"Das wäre eine große Stange Geld, die ich eigentlich in mein Haus stecken wollte. Wenn diese Rate ausbleibt, muss ich sehen, wo das herkommt", so der Oberleutnant pessimistisch.

Den gesamten Beitrag und mehr Informationen zur Rechtslage findet Ihr in der MDR-Mediathek.