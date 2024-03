In Stuttgart gelandeter Eurofighter: Deshalb ist er noch da

Stuttgart - Der am Mittwoch auf dem zivilen Flughafen in Stuttgart gelandete Eurofighter befindet sich weiterhin dort.

Die Techniker arbeiten weiter am Eurofighter in Stuttgart. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg/dpa

Das Kampfflugzeug steht im Hangar der Hubschrauberstaffel der Polizei, teilte die Luftwaffe am Samstag auf X, ehemals Twitter, mit.

"Die Reparaturen dauern noch ein wenig und wir dürfen solange dort unterkommen", heißt es in dem Beitrag.

Die Bundeswehr-Teilstreitkraft bedankte sich bei der Polizeihubschrauberstaffel für die Gastfreundschaft. Auf einem geteilten Foto ist der Kampfjet neben einem Helikopter im Hangar geparkt.

Der Eurofighter war am Mittwoch mit einer weiteren Maschine in Neuburg an der Donau in Bayern zu einem Übungsflug aufgebrochen. Dabei kam es nach Luftwaffenangaben zu elektronischen Problemen in der Maschine.