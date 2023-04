Kriegsschiff "Bonn" läuft zum Einsatz ins Mittelmeer aus

Das Kriegsschiff "Bonn" soll in weniger als einer Woche den Hafen in Wilhelmshaven verlassen und Richtung Mittelmeer aufbrechen. © Bundeswehr/Kerstin Brandt

"Während es für einige Besatzungsangehörige der erste Einsatz an Bord sein wird, sind große Teile der Besatzung bereits zuvor im Einsatz 'Irini' gewesen. Somit ist vielen bekannt was uns generell an Aufgaben im Operationsgebiet erwartet", äußerte sich Deußen laut Mitteilung in Hinblick auf die bevorstehende Aufgabe.



Bei der Mission "Irini" der Europäischen Union geht es um die Durchsetzung des UN-Waffenembargos gegen Libyen. "Der Transit bis zur offiziellen Kontingentübernahme am 20. April auf Sizilien wird intensiv für Übungen genutzt werden müssen, um das neue Personal zu integrieren", ergänzte der Fregattenkapitän.

Es brauche schließlich eine gute Übung der verschiedenen Abläufe an Bord, um für jegliche Situationen im Einsatzgebiet bereit zu sein.

Die "Bonn" wird etwa drei Monate unterwegs sein. Geplant ist, dass die Marine im Juni wieder in Wilhelmshaven einkehrt.