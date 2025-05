Kriegsschiffe, Luftfahrzeuge und 9000 Soldaten: Marinemanöver startet erstmals in Rostock

Rostock - Die Ostsee wird zum internationalen Militär-Treffpunkt: Am 5. Juni startet das maritime Großmanöver BALTOPS (Baltic Operations) - und das erstmals in der Hansestadt Rostock.

Das NATO-Großmanöver BALTOPS startet erstmals in Rostock. © Bundeswehr/PAO SNMG, Tanja Wendt

Bis zum 20. Juni trainieren rund 9000 Soldaten aus 17 Ländern gemeinsam für den Ernstfall. Unterstützt werden sie dabei von mehr als 50 Kriegsschiffen und Booten sowie über 25 Luftfahrzeugen.

Das Ziel des Manövers: Die militärische Zusammenarbeit der teilnehmenden Länder auf See, in der Luft und an Land soll gestärkt und die flexible Einsatzfähigkeit trainiert werden. Im Mittelpunkt stehen daher unter anderem Übungen, die von der U-Boot-Abwehr über Luftverteidigung bis hin zu Tauch- und Bergungseinsätzen reichen. Auch die Nutzung unbemannter Systeme, Minensuche, Kampfmittelräumung sowie amphibische Operationen stehen auf dem Programm. Zusätzlich wird es mehrere Schießübungen geben, heißt es in einer Pressemitteilung der Bundeswehr.

Das multinationale Manöver wird seit 1971 jährlich unter Führung der US-Marine organisiert und zählt zu den wichtigsten Übungen der NATO im Ostseeraum.

Die Premiere in Rostock ist dabei ein besonderes Highlight: Hier befindet sich der Stab Commander Task Force Baltic, der eng mit der Manöverleitung kooperiert.