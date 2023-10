Kampfjets fangen Passagiermaschine über Deutschland ab

Hamburg - Alarm am Himmel über Deutschland! Kampfmaschinen der Luftwaffe haben am Montag eine Passagiermaschine begleitet. Was war passiert?

Zwei Eurofighter stiegen am Montagvormittag in Laage auf und nahmen Kurs auf eine zivile Maschine. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Am Morgen wurde die Alarmrotte des Taktischen Luftwaffengeschwader 71 "Richthofen" aktiviert, wie die Luftwaffe auf X, ehemals Twitter, mitteilte. Zwei Eurofighter-Jets stiegen daraufhin in Laage in Mecklenburg-Vorpommern auf.

"Ein ziviles Flugzeug auf dem Weg von Teheran nach Hamburg wurde – nach einer Bombendrohung – von uns nach Eintritt in den deutschen Luftraum östlich von Berlin bis zur Landung in Hamburg begleitet", so die Luftwaffe.

Dabei handelte es sich um einen Airbus A330 der Fluggesellschaft Iran Air mit der Nummer IR723.

Nach Aussagen eines Sprechers der Bundespolizei ging am Montagmorgen eine E-Mail ein, in der ein Anschlag auf den Flug angedroht wurde.