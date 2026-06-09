"Technische Herausforderung": Tornado bricht Start am Hamburger Flughafen ab

Hamburg - Eigentlich sollten am Dienstagmorgen vier Tornados am Hamburger Flughafen starten. Doch eins der Kampfflugzeuge musste abbrechen.

Von Montag bis Freitag üben sechs Tornados am Hamburger Flughafen. © Bodo Marks/dpa

"Aufgrund kurzfristig aufgetretener technischer Herausforderungen konnte die Maschine nicht rechtzeitig starten. Deshalb sind erst mal nur drei geflogen", so eine Sprecherin der Deutschen Luftwaffe gegenüber TAG24.

Die Sicherheit von Besatzung und Material würde in einem solchen Fall vorgehen.

Inzwischen sollen die Probleme behoben worden sein. "Beim nächsten Start sollten wieder alle vier starten", so die Sprecherin.

Offiziell macht die Luftwaffe keine Angaben zu den Start- und Ladezeiten. Nach TAG24-Informationen werden die Kampfflugzeuge gegen 14 Uhr wieder in die Luft steigen.

Eine Information, die besonders Tagesschau-Sprecher Jens Riewa (62) freuen wird. Der Journalist outete sich als Fan der in Hamburg stattfindenden Übung.

"Montag, 14.55 Uhr. Vier Tornados überfliegen mit Nachbrenner den NDR. Ich habe immer noch Kerosin im Blut", so der 62-Jährige via Instagram. "Zweimal am Tag überfliegen sie die Stadt, ich hoffe jedes Mal auf den Nachbrennerstart. Einmal Fluglotse ...", schwärmt er.