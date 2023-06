NATO-Übung "Air Defender 2023": Hier werden die Kampfjets stationiert

Zur Stationierung werden hauptsächlich die Flugplätze in Jagel und Hohn in Schleswig-Holstein, Wunstorf in Niedersachsen, Spangdahlem in Rheinland-Pfalz und Lechfeld sowie Neuburg in Bayern genutzt. Mehr als 10.000 Soldaten aus 25 Ländern und über 250 Militärflugzeuge sollen an dem Manöver beteiligt sein, wie die Luftwaffe mitteilte.



Diese Maschinen werden in Jagel und Hohn stationiert: