NATO-Bündnisfall: Mega Luftwaffen-Übung in den Startlöchern

Jagel - Es wird laut am Himmel über Deutschland: Die NATO plant eine gigantische Luftkriegsübung. An "Air Defender 2023" werden 10.000 Soldaten mit 220 Militär-Flugzeuge aus 24 Ländern teilnehmen.

Etwa 100 Militärmaschinen aus den USA werden im Rahmen von "Air Defender 2023" nach Deutschland verlegt. Zusammen mit weiteren NATO-Partnern wird in drei Lufträumen der Verteidigungsfall geübt. © Bundeswehr

Es sei die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der NATO, teilte die Bundeswehr mit. "Air Defender 2023" läuft vom 12. bis zum 23. Juni. Dabei gibt es drei Hauptdrehkreuze: Jagel und Hohn in Schleswig-Holstein, Wunstorf in Niedersachsen und Lechfeld in Bayern. Hauptsächlich soll über Nordsee und Ostsee geübt werden, aber auch zwischen Spangdahlem in Rheinland-Pfalz und Lechfeld sowie dem Osten Deutschlands.

Derzeit laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. In Jagel bei Schleswig entstehen gerade Unterkünfte und Büros für Hunderte Soldaten. Mehr als 60 Zelte und knapp 420 Unterkunfts- und Sanitärcontainer werden für 1200 US-Soldaten aufgestellt, berichtete der NDR. In Hohn entstehe auf 450 Quadratmetern eine mobile Küche.



Während der Übung kommt es zu temporären Luftraumsperrungen und vor allem um die Standorte Wunstorf und Jagel zu einer erhöhten Lärmbelästigung. Die Luftwaffe versucht ansonsten möglichst über dünnbesiedelte Regionen zu fliegen. Gänzlich verhindern lasse sich der Fluglärm aber nicht, wie die Bundeswehr mitteilte. Nachts solle es keine Flüge geben.

Solche Übungen seien ein "wichtiger Bestandteil des militärischen Trainings und Voraussetzung für die Luftwaffe und ihre Verbündeten, ihrem Auftrag bei der Landes- und Bündnisverteidigung nachkommen zu können".