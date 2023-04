Panzerzug in Chemnitz gesichtet: Das sagt die Bundeswehr dazu

Chemnitz - Am Chemnitzer Hauptbahnhof sorgen derzeit mehrere Panzer, die auf Waggons stehen, für Aufregung.

Am Chemnitzer Hauptbahnhof stehen derzeit mehrere Panzer. © privat

Wie Hauptmann Renzo Di Leo (30), Presseoffizier der Brigade 37, auf TAG24-Anfrage mitteilte, handelt es sich um Schützenpanzer vom Typ Marder, die auf dem Weg nach Marienberg sind.

Insgesamt werden aktuell zehn Panzer zum Bataillon 371 transportiert. Die Marder kommen aus Bad Salzungen, wo sie im Rahmen einer zweiwöchigen Truppenausbildung eingesetzt wurden.

Kettenfahrzeuge würden häufig per Zug transportiert, so der Pressesprecher.

Die Panzer sollen dann am Freitag wieder in Marienberg sein. Der Transport erfolgt in Absprache mit der Logistik-Leitung der Bundeswehr.