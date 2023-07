Bundeswehr in Down Under: Erstmals deutsche Soldaten im Outback

Seedorf/Eckernförde/Australien - Erstmals nehmen Soldaten der Bundeswehr an dem internationalen Militärmanöver "Talisman Sabre" in Australien teil.

Das Gelände in Australien sowie das Klima sind für die Soldaten des Fallschirmjägerregiments 31 aus Niedersachsen völlig ungewohnt. © Bundeswehr/Mario Bähr

Dabei üben internationale Streitkräfte unter australischer und US-amerikanischer Führung unter anderem amphibische Landungen, Bodentruppen-Aktionen sowie Luft- und Seeoperationen, teilte das Kommando Heer mit.

Rund 30.000 Soldaten aus 13 Nationen sind an der seit 2005 alle zwei Jahre stattfindenden Großübung beteiligt. Mit dabei sind auch rund 170 Angehörige des Heeres und etwa 40 der Marine. Erstere gehören zum Fallschirmjägerregiment 31 aus Seedorf im Landkreis Rotenburg in Niedersachsen. Die Marinesoldaten stammen aus dem Seebataillon in Eckernförde in Schleswig-Holstein.

Die Übung hat am heutigen Samstag begonnen und dauert bis zum 4. August. Für die Heeressoldaten begann der Tag im australischen Outback. Die Bedingungen sind laut Mitteilung ungewohnt: In schwüler, tropischer Luft legten sie ihre taktische Ausrüstung an und trugen Tarnschminke auf ihre verschwitzen Gesichter auf.

Die Marineinfanteristen des Seebataillon werden an Nord von US-Landungsschiffen in die 31st Marine Expeditionary Unit integriert, wie die Marine mitteilte. Sie üben die Kooperation mit der US-Navy und den Marines.