Wegen veränderter Sicherheitslage: Bundeswehr stoppt zivile Umnutzung von Militärarealen

Berlin/Burg - Das Verteidigungsministerium setzt die Umwandlung militärisch genutzter Liegenschaften für zivile Zwecke aus. Davon sind auch Standorte in Sachsen und Sachsen-Anhalt betroffen.

Der Umwandlungsstopp betrifft 187 ehemalige militärische Liegenschaften. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Grund dafür ist der höhere Bedarf an Standorten wegen der geplanten Vergrößerung der Bundeswehr, wie das Ministerium mitteilte.

Der Umwandlungsstopp betrifft demnach zunächst 187 ehemalige militärische Liegenschaften, die sich im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben befinden.

Diese seien grundsätzlich für eine Nutzung durch die Bundeswehr geeignet.

Das Verteidigungsministerium machte die Liste zunächst nicht öffentlich.

Das ARD-Hauptstadtstudio berichtete über ein Dokument, auf dem auch der bayerische Fliegerhorst Erding sowie die Rheinliegenschaft in Koblenz standen. Diese Liste lag auch der Deutschen Presse-Agentur vor.