Mehr Geld für die Bundeswehr? Das meinen die Deutschen laut Umfrage

Mainz - Soll die Bundeswehr finanziell besser ausgestattet werden, auch wenn dafür in anderen Bereichen Gelder eingespart werden müssen? Das wurde unter anderem im aktuellen ZDF-Politbarometer gefragt.

Nur 13 Prozent der befragten Menschen in Deutschland glauben, dass die Bundeswehr für den Verteidigungsfall gut aufgestellt ist. © Kay Nietfeld/dpa

Demnach beantwortet eine große Mehrheit von 70 Prozent der befragten Wahlberechtigten in Deutschland diese Frage mit "ja". Nur 23 Prozent wollen nicht, dass die Bundeswehr mehr Geld bekommt [Rest zu 100 Prozent antwortete mit "weiß nicht", Anm. d. Red.].

Damit im Zusammenhang steht auch die kritische Sichtweise der Menschen gegenüber dem aktuellen Zustand der Bundeswehr. Nur 13 Prozent glauben, dass die Bundeswehr als Teil der NATO im Verteidigungsfall gut aufgestellt ist, 79 Prozent sind entgegengesetzter diese Meinung.

Zudem ist in Deutschland die Angst gewachsen, dass es in Europa zu einem militärischen Konflikt kommt, in den die Bundeswehr verwickelt wird. 53 Prozent machen sich deshalb große oder sogar sehr große Sorgen. Im Vergleich: Im November 2023 teilten diese Sorge nur 39 Prozent.

Auch ist die Forderung nach mehr militärischer Hilfe für die Ukraine unter den Menschen in Deutschland deutlich gestiegen.

Sprachen sich im vergangenen Februar noch 33 Prozent für mehr Unterstützung des Landes durch den Westen aus, so sind es jetzt bereits 42 Prozent. 31 Prozent sind der Meinung, dass die militärische Hilfe beim bisherigen Umfang bleiben soll, 22 Prozent würde sie gerne verringern.