AfD-Krah fordert Distanzierung von Sellners "Remigrations-Konzept"

Leipzig - Der sächsische AfD-Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah (48) ruft seine Partei zu einer Distanzierung von dem österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner (36) und dessen "Remigrationskonzept" auf.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah (48) warnt: Wenn seine Partei sich nicht von der Remigration von deutschen Staatsbürgern distanziert, wird sie die Einstufung als "gesichert rechtsextremistisch" nicht los. (Archivbild) © Britta Pedersen/dpa

Die Richter am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bezeichneten Sellners Konzept als "menschenwürdewidrig" und "mit dem menschenrechtlichen Kern des Demokratieprinzips nicht zu vereinbaren".

"Dieses Konzept sieht Ausbürgerungen als Mittel zur Schaffung eines ethnisch-deutschen Volkes auch vor dem Hintergrund künftiger Wahlen und Abstimmungen vor", heißt es in der nun bekannt gewordenen Urteilsbegründung zur Aufhebung des Verbots des rechtsextremen Magazins "Compact". Für Deutsche mit Migrationshintergrund sehe das Konzept einen rechtlich abgewerteten Status vor.

Über den Begriff Remigration gibt es seit langem Diskussionen. Wenn Rechtsextremisten den Begriff Remigration verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll – auch unter Zwang.

"Die AfD ist durch das Urteil zur Klarheit verdammt", sagte Krah der "Welt". "Wer den Begriff Remigration verwendet, muss klarmachen, dass Staatsbürger nicht gemeint sind." Wenn die Partei nicht schnell für Klarheit sorge, werde die Einstufung der Partei als "gesichert rechtsextremistisch" nur sehr schwer wegzubekommen sein. Krah riet seinen Parteifreunden von Auftritten mit Sellner ab.