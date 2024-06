AfD-Landrat geht im Rechtsstreit um Auskunftsrecht in nächste Instanz

Weimar/Sonneberg - Der Sonneberger Landrat Robert Sesselmann (51, AfD) geht gegen eine Verwaltungsgerichtsentscheidung zum Auskunftsanspruch eines Journalisten in die nächste Instanz. Der Landkreis Sonneberg habe gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Meiningen Beschwerde eingelegt, teilte das Thüringer Oberverwaltungsgericht am Freitag in Weimar mit.