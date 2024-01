AfD-Parteitag fordert Halemba auf, sein Amt niederzulegen

Greding - Der bayerische AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba (22) ist vom Landesparteitag seiner Partei aufgefordert worden, unverzüglich sein Mandat niederzulegen. Ein entsprechender Antrag von 161 Parteimitgliedern fand beim Parteitag in Greding am Samstag eine Mehrheit von gut 57 Prozent der Stimmen. Halemba ist an die Aufforderung nicht gebunden.