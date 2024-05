AfD-Politiker Frosch verlässt nach Streit mit Björn Höcke die Partei!

Saalfeld/Rudolstadt - Der AfD-Politiker Karlheinz Frosch (73) will nach einem Streit mit dem AfD-Landesverband Partei und Landtagsfraktion verlassen.

Das führte zu der skurrilen Situation, dass AfD-Landesparteichef Höcke die AfL-Liste unterstützte statt jene mit offiziellem AfD-Namen. Kurz vor Ende der Auszählungen in dem Landkreis stand die Liste rund um Frosch am Montagmittag mit rund 20 Prozent der Stimmen vor der AfL-Liste mit 14 Prozent.

Das bestätigte ein Mitarbeiter von Frosch am Montag auf Anfrage. Im Landtag sei eine entsprechende Mitteilung eingegangen, sagte eine Sprecherin. Frosch hatte gegen den Willen des Thüringer AfD-Landeschefs Björn Höcke (52) eine Liste zur Kreistagswahl in Saalfeld-Rudolstadt aufgestellt.

Am 1. September stehen in Thüringen Landtagswahlen an.