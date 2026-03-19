AfD-Politiker zündet eigenes Auto an, fälscht Antifa-Drohbrief und beschuldigt Linke

Uffenheim - Im mittelfränkischen Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim hat offenbar ein AfD -Politiker sein eigenes Auto angezündet, um es angeblichen linken Gewalttätern in die Schuhe zu schieben.

Ein mittelfränkischer AfD-Politiker hat sein eigenes Auto angezündet und rund 30.000 Euro Schaden verursacht, um den Fall als linke Gewalt zu inszenieren. (Symbolbild) © Carsten Koall/dpa

Der 44-Jährige aus Uffenheim gestand inzwischen, den Brand selbst gelegt zu haben. Auch den zuvor erhaltenen, angeblichen "Antifa"-Drohbrief hat er selbst verfasst. Anfang Februar brannte der Ford des AfD-Mannes komplett aus.

Wenige Tage, nachdem – wieder: angeblich – Unbekannte eine politische Schmiererei auf dem Wagen hinterließen. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf, suchten nach Zeugen.

Auch die Partei selbst meldete sich in einem Statement zu Wort. "Wir verurteilen diesen Angriff aufs Schärfste", heißt es in einem AfD-Blogbeitrag von Februar.

Und weiter: "Es ist eine alarmierende Entwicklung, wenn die verbale Hetze auf Veranstaltungen wie jenen der 'Omas gegen Rechts' nun scheinbar in physische Gewalt gegen Andersdenkende umschlägt."

Nun wurde jedoch klar, dass weder die politisch aktiven Seniorinnen noch andere linke Gruppen Verantwortung für das Feuer, die Schmiererei oder den Brief übernehmen müssen.