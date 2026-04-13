Berlin - Wer über Google nach dem AfD -Parteibüro im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg sucht, stößt seit Neustem auf ungewöhnliche Öffnungszeiten.

Laut Google hat das Büro der AfD-Fraktion Tempelhof-Schöneberg derzeit täglich zwischen 19.33 Uhr und 19.45 Uhr Minuten geöffnet. © screenshot/google

Die AfD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) wurde offenbar Opfer eines Internet-Streichs.

Insofern man Google Glauben schenken darf, hat das Büro der Fraktion mit Sitz im Schöneberger Rathaus derzeit täglich nur zwölf Minuten geöffnet - und zwar jeweils zwischen 19.33 Uhr und 19.45 Uhr.

Wer auch immer die Öffnungszeiten geändert hat, wollte die AfD offenbar mit dem NS-Regime zwischen 1933 und 1945 in Verbindung bringen. Ob der Fraktion ihre neuen Öffnungszeiten schon bekannt sind, war unklar. Für eine Stellungnahme war sie am Montagnachmittag nicht mehr zu erreichen.

Warum Google diese geänderten Öffnungszeiten, die offensichtlich Quatsch sind, dennoch akzeptierte, ist unklar.