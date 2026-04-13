AfD wird Opfer von Google-Streich: Witzbolde ändern Öffnungszeiten auf 19.33 Uhr bis 19.45 Uhr
Berlin - Wer über Google nach dem AfD-Parteibüro im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg sucht, stößt seit Neustem auf ungewöhnliche Öffnungszeiten.
Die AfD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) wurde offenbar Opfer eines Internet-Streichs.
Insofern man Google Glauben schenken darf, hat das Büro der Fraktion mit Sitz im Schöneberger Rathaus derzeit täglich nur zwölf Minuten geöffnet - und zwar jeweils zwischen 19.33 Uhr und 19.45 Uhr.
Wer auch immer die Öffnungszeiten geändert hat, wollte die AfD offenbar mit dem NS-Regime zwischen 1933 und 1945 in Verbindung bringen. Ob der Fraktion ihre neuen Öffnungszeiten schon bekannt sind, war unklar. Für eine Stellungnahme war sie am Montagnachmittag nicht mehr zu erreichen.
Warum Google diese geänderten Öffnungszeiten, die offensichtlich Quatsch sind, dennoch akzeptierte, ist unklar.
Scherzkekse machen sich auch an Verlinkung zur AfD-Internetseite zu schaffen
Grundsätzlich kann jeder angemeldete Google-Nutzer die Öffnungszeiten einer Lokalität ändern. Will man einen Vorschlag einreichen, heißt es: "Dein Änderungsvorschlag wird eher akzeptiert, wenn du eine Nahaufnahme der Öffnungszeiten für den Ort hinzufügst."
Auch auf die Internetseite der AfD-Fraktion wird man über die Google-Box nicht mehr weitergeleitet. Stattdessen landet man derzeit auf der Seite, wo ein großer "FCK AfD"-Sticker zu sehen ist.
Erst vor wenigen Tagen wurde auch die CDU zur Zielscheibe von digitalen Scherzbolden. In einigen Orten wurden die Parteibüros auf Google in "Eierhaus" umbenannt - eine Anspielung auf die Ermittlungen gegen einen Demonstranten, der ein Plakat mit der Aufschrift "Merz leck Eier" hochgehalten hatte.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Google