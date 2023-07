Alice Weidel bei AfD-Bundesparteitag: "Brandmauer der CDU im Osten" niederreißen

AfD-Parteichefin Alice Weidel (44) kritisierte beim Bundesparteitag die CDU scharf. © Carsten Koall/dpa

Deren Parteichef Friedrich Merz (67) verliere sich in "antidemokratischen Brandmauerdebatten und Kontaktverboten", sagte die Co-Vorsitzende am Samstag auf der Europawahlversammlung der Partei in Magdeburg.

"Wir müssen nur eine Brandmauer niederreißen und das ist die Brandmauer der CDU im Osten, wo wir als AfD bereits jetzt stärkste Kraft sind", rief sie den Delegierten zu.

In bundesweiten Wählerumfragen erreichten die Rechtspopulisten zuletzt Werte zwischen 18 und 22 Prozent. Weidel kündigte an, für Koalitionen "mit jedem" reden zu wollen.

Dies sei man den Wählern schuldig. Mit den Grünen schloss Weidel eine Zusammenarbeit jedoch aus. "Das Einzige, was wir brauchen, ist ein Bollwerk gegen das grüne Narrenschiff, was dieses Land in Grund und Boden regiert", sagte sie.