27.01.2024 10:54 3.944 Auto von AfD-Politiker geht in Flammen auf: War es ein Anschlag?

Am Freitag kam es in Lohfelden (Hessen) wohl zu einer Brandstiftung an einem Auto. Es stellte sich heraus, dass dieses AfD-Politiker Jürgen Hickethier gehörte.

Von Angelo Cali

Lohfelden - Feuer-Schock in der Nacht in Nordhessen! Dort brannte ein Auto komplett aus, weitere wurden durch die Flammen immens beschädigt. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der Wagen einem Politiker der AfD gehörte. Auch seine Partei äußerte sich mittlerweile zum Geschehen. Mehr blieb nach dem heftigen Brand vom Wagen des AfD-Politikers Jürgen Hickethier nicht übrig. © AfD Hessen Wie ein Sprecher der Polizei bestätigte, ereignete sich der Fahrzeugbrand in der Nacht auf den gestrigen Freitag auf einem Parkplatz nahe des Friedrich-Ebert-Rings in Lohfelden (Landkreis Kassel). Gegen 3 Uhr hatte ein zufällig vorbeigekommener Autofahrer bemerkt, wie dort ein Auto, bei dem es sich um einen VW Multivan handelte, komplett in Flammen stand und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Während die Feuerwehr das Feuer schnell unter Kontrolle bekam, waren die Schäden dennoch immens. Der schwarze VW-Bus wurde komplett zerstört, zudem wurden drei weitere Autos in Mitleidenschaft gezogen. Auch auf nahe stehende Bäume und Hecken griff der Brand kurzzeitig über. Im Anschluss an die Maßnahmen startete umgehend die Suche nach dem mutmaßlichen Täter - ohne Erfolg. AfD "Schamlos und makaber": Ärger um AfD-Rede beim Holocaust-Gedenken Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass das Auto, welches zuerst vermutlich in Brand gesteckt worden war, AfD-Politiker Jürgen Hickethier, Beisitzer im Kreisvorstand der AfD Kassel-Land, gehörte. Seine Partei sprach derweil bereits von einem geplanten Anschlag. Derart drastisch äußerten sich die Ermittler zwar nicht, schlossen aber zum jetzigen Zeitpunkt ein politisches Motiv nicht gänzlich aus. Brandstiftung an Wagen von AfD-Politiker Jürgen Hickethier: Polizei sucht Zeugen Das Feuer griff zudem auf drei weitere Autos über. © Feuerwehr Lohfelden Um die Sachlage aufzuklären, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die das Geschehen möglicherweise genauer beobachtet haben und Angaben hierzu machen können. Wer in der Nacht auf Freitag im Bereich der Brandstelle verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, soll sich unter der Rufnummer 0561/9100 melden.

Titelfoto: Feuerwehr Lohfelden