Blutiger Angriff auf AfD-Politiker! Partei hat Verdacht, wer dahintersteckt

Rostock - Blutiger Angriff in Rostock! In der Nacht zu Donnerstag soll es in der Hansestadt zu einem körperlichen Angriff auf Michael Meister (51), Landtagsabgeordneter der AfD , gekommen sein.

Der AfD-Landtagsabgeordnete Michael Meister (51) soll bei einem körperlichen Angriff in der Nacht zu Donnerstag verletzt worden sein. © Instagram/michael.meister.rostock

Wie die Polizei mitteilte, soll der Politiker gegen 23.50 Uhr in der Bleicherstraße von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen und anschließend körperlich angegriffen worden sein.

Dabei wurde Meister laut den Beamten am Arm verletzt, er konnte nach dem Angriff aber selbstständig den Notruf wählen. Es geht ihm "den Umständen entsprechend gut", teilte der 51-Jährige in einer Mitteilung des Landesverbandes mit.

Der Staatsschutz hat wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Am Donnerstag wurden am Tatort umfangreiche Spuren gesichert.

In diesem Zuge suchen die Ermittler nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Tatgeschehen beziehungsweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können.

Diese werden unter der Rufnummer 0381-4916-1616, über die Onlinewache sowie an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.