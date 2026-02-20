Bundesparteitag der AfD in Erfurt: Zehntausende Demonstranten werden erwartet

Erfurt - Mehr als vier Monate vor dem geplanten AfD-Bundesparteitag in Erfurt rechnet die Stadtverwaltung mit Zehntausenden Demonstranten und die Polizei hat einen Vorbereitungsstab eingerichtet.

Die AfD wird im Juli ihren Bundesparteitag in Erfurt stattfinden lassen. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Nach Angaben der Stadt wurde für den 4. Juli eine Versammlung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) mit rund 15.000 Teilnehmern angemeldet - unter dem Titel "Kein Platz für Faschismus: Demokratie verteidigen – AfD entschlossen entgegentreten!"

Fridays for Future meldete der Stadt eine Versammlung mit 3500 Teilnehmern, ein Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt peilt bei einer Versammlung 2000 Teilnehmer an. Daneben gibt es weitere Anmeldungen.

Die AfD will am 4. und 5. Juli ihren Bundesparteitag in Thüringens Landeshauptstadt abhalten. Dabei soll der Bundesvorstand gewählt werden. Thüringens AfD-Co-Chef Stefan Möller (50) hatte eine mögliche Kandidatur angedeutet.

Die Landespolizeidirektion beschäftige sich intensiv mit dem Anfang Juli anstehenden Einsatz. Man rechne mit Protesten. Klar ist schon jetzt, dass auch Einsatzkräfte aus anderen Bundesländern bei der Absicherung der Veranstaltung, die in der Erfurter Messe geplant ist, helfen sollen.