Bundesparteitag der AfD in Erfurt: Zehntausende Demonstranten werden erwartet
Von Stefan Hantzschmann
Erfurt - Mehr als vier Monate vor dem geplanten AfD-Bundesparteitag in Erfurt rechnet die Stadtverwaltung mit Zehntausenden Demonstranten und die Polizei hat einen Vorbereitungsstab eingerichtet.
Nach Angaben der Stadt wurde für den 4. Juli eine Versammlung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) mit rund 15.000 Teilnehmern angemeldet - unter dem Titel "Kein Platz für Faschismus: Demokratie verteidigen – AfD entschlossen entgegentreten!"
Fridays for Future meldete der Stadt eine Versammlung mit 3500 Teilnehmern, ein Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt peilt bei einer Versammlung 2000 Teilnehmer an. Daneben gibt es weitere Anmeldungen.
Die AfD will am 4. und 5. Juli ihren Bundesparteitag in Thüringens Landeshauptstadt abhalten. Dabei soll der Bundesvorstand gewählt werden. Thüringens AfD-Co-Chef Stefan Möller (50) hatte eine mögliche Kandidatur angedeutet.
Die Landespolizeidirektion beschäftige sich intensiv mit dem Anfang Juli anstehenden Einsatz. Man rechne mit Protesten. Klar ist schon jetzt, dass auch Einsatzkräfte aus anderen Bundesländern bei der Absicherung der Veranstaltung, die in der Erfurter Messe geplant ist, helfen sollen.
Datum des Bundesparteitags in der Kritik
Wie hoch die Kosten für den Großeinsatz werden, war zuletzt noch nicht klar. "Die Polizei steht im engen Austausch mit der Versammlungsbehörde der Stadt Erfurt und mit der Messe", teilte ein Sprecher des Thüringer Innenministeriums auf Anfrage mit.
Das gewählte Datum des Parteitags steht in der Kritik. Der Termin liegt genau 100 Jahre nach dem zweiten NSDAP-Reichsparteitag, der 1926 in Weimar stattfand. "Ich finde, das hat schon Geschmäckle", sagte Buchenwald-Gedenkstättenleiter Jens-Christian Wagner (60) der dpa.
Der Thüringer AfD-Landesvorsitzende Stefan Möller hatte die Kritik zurückgewiesen.
"Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Wer wegen des Parteitags der AfD in Erfurt fatale Parallelen zu einem NSDAP-Parteitag in Weimar vor 100 Jahren ausmacht, ist offenkundig nur an einer zwanghaften Instrumentalisierung der Geschichte interessiert", hatte Möller dem "Kölner Stadtanzeiger" gesagt.
Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa