Wegen drohendem Rauswurf: AfD-Abgeordneter Schmidt setzt sich zur Wehr

Hat er die Beschäftigung von Angehörigen bei AfD-Kollegen zu offen angesprochen oder geht es um seine Geschäfte? Schmidt setzt sich gegen Vorwürfe zur Wehr.

Von Anne-Beatrice Clasmann Berlin - Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jan Wenzel Schmidt (34) will seinen womöglich drohenden Rauswurf aus der Fraktion verhindern.

AfD-Bundestagsabgeordnete Jan Wenzel Schmidt (34) hatte auf Missstände in der Partei hingewiesen. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa "Ich stehe inhaltlich weiterhin klar zur AfD und möchte Teil der Bundestagsfraktion bleiben", sagte er nach Angaben eines Sprechers. Offensichtlich soll er dafür sanktioniert werden, dass er auf Missstände hingewiesen habe, vermutet Schmidt, der zuletzt mit öffentlichen Äußerungen zu Vorwürfen der Vetternwirtschaft im AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt aufgefallen war. Gegen ihn läuft ein vom AfD-Landesvorstand Sachsen-Anhalt geführtes Parteiausschlussverfahren, dem sich inzwischen auch die Bundesspitze angeschlossen hat. AfD Kult-Moped Simson: Nachfahren der Gründer wollen nichts mit der AfD zu tun haben Außerdem gibt es Überlegungen, ihn aus der AfD-Bundestagsfraktion auszuschließen. Ob darüber bereits kommende Woche abgestimmt wird, ist allerdings formal bislang nicht entschieden.

Schmidt hatte einst wichtige Funktion in Sachsen-Anhalt

Schmidt war von 2022 bis Februar 2025 Generalsekretär der AfD in Sachsen-Anhalt. In der Partei heißt es, er habe sein Bundestagsmandat ausgenutzt, um privat Geschäftsbeziehungen etwa nach China aufzubauen. Obendrein wird ihm angelastet, Parteimitglieder unter Druck gesetzt zu haben. Schmidt hat das zurückgewiesen und stattdessen selbst Vorwürfe der Vetternwirtschaft an seine Parteikollegen in Sachsen-Anhalt gerichtet. Er kündigte auch an, Belege dafür vorzulegen. Kürzlich wurden durch Medienberichte Fälle bekannt, in denen Familienangehörige von AfD-Politikern bei anderen Abgeordneten der Partei beschäftigt wurden, teils mehrere Mitglieder einer Familie. Schmidt äußerte sich in einem Interview des Portals "Nius" und sprach von einer "Beutegemeinschaft". Es würden Mandate hin- und hergeschoben, Anstellungen untereinander ausgemacht und Gelder abgefasst, sagte er.

Kein ideologischer Zwist