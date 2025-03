BSW-Politiker zu Gast im Podcast der Höcke-AfD

Erfurt - Der BSW-Politiker und Vize-Landtagspräsident Steffen Quasebarth (54) ist in einem Podcast der Thüringer AfD-Fraktion aufgetreten.

Steffen Quasebarth (54) vom BSW war im Podcast der Thüringer AfD-Fraktion zu Gast. © Martin Schutt/dpa

Es sei das erste Mal, dass ein Vertreter einer anderen Partei in dem Podcast zu Gast sei, sagte der AfD-Abgeordnete Stefan Möller (49) zu Beginn der Sendung. Die Podcast-Folge trägt den Titel "Hoch Ma! - Ab durch die Brandmauer mit Steffen Quasebarth". Möller ist neben Björn Höcke (52) Co-Chef des AfD-Landesverbands.

Quasebarth erklärte der Deutschen Presse-Agentur, er spreche in dem Podcast nicht für die AfD-Funktionäre, "sondern mit ihren Wählern". Es brauche Dialog, diese zu erreichen. "Sicher lässt sich darüber diskutieren, ob ein Gastauftritt in einem Parteipodcast dafür ein sinnvoller Weg ist. Meine Intention ist jedoch, um diejenigen zu kämpfen, die aus Frust bei der AfD gelandet sind."

Inhaltlich geht es in der Podcast-Folge über weite Strecken um Quasebarths Weg in die Politik, die Medien, Wahlauszählungen und Rassismus. Der 54-Jährige war vor seinem Eintritt in das Bündnis Sahra Wagenknecht viele Jahre ein bekannter MDR-Moderator.