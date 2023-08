Dicke Luft in der AfD: Streit zwischen Parteispitze und Junger Alternative!

Berlin - Die AfD-Spitze und ihre Jugendorganisation "Junge Alternative" liegen sich in den Haaren. Der Streit beider Parteiorgane dreht sich dabei um verwendete Äußerungen und Symboliken einer JA-Politikerin.

Die AfD-Jugendorganisation "Junge Alternative" wurde vom Verfassungsschutz bereits im Mai als erwiesen rechtsextrem eingestuft, doch die AfD klagte gegen das Urteil. © ---/dpa

Wie aus einem Bericht von NDR und WDR hervorgeht, fordert der AfD-Bundesvorstand eine zweijährige Amtssperre für Anna Leisten (23), Vorsitzende der "Jungen Alternative" in Brandenburg und Beisitzerin im Bundesvorstand der AfD-Jugendorganisation.

Ebenso wurde die 23-Jährige am Montag aufgefordert, all ihre Ämter in der JA niederzulegen.

Der Grund: Am Ende eines Interviews mit dem rechten Nachrichtenmagazin "Compact" soll Leisten ein Handzeichen der rechtsextremen "White Power"-Bewegung gezeigt haben, heißt es in dem Bericht vom Mittwoch.

In einer Stellungnahme soll die Jungpolitikerin ihre Geste verteidigt haben. Das Handzeichen, bei dem Daumen und Zeigefinder verbunden werden, habe sie lediglich im Kontext von "es läuft" verwendet.

Ebenso habe sich Leisten auf den JA-Slogan "Seid wehrhaft. Bildet Gemeinschaft!" bezogen und die Etablierung von Box-Trainings zum Zwecke der Selbstverteidigung im Umfeld "täglicher migrantischer und linksextremistischer Angriffe" gerechtfertigt.