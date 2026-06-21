Ex-"Tagesschau"-Sprecher prognostiziert: Brandmauer zur AfD wird bröckeln

Hamburg - Während die Umfragewerte der AfD immer weiter steigen, stellt sich zunehmend die Frage: Wie lange kann die viel zitierte "Brandmauer" überhaupt noch aufrechterhalten werden? Ex-" Tagesschau "-Sprecher Constantin Schreiber (47) hat dazu eine klare Meinung.

Angesichts der steigenden Umfragewerte der AfD prognostiziert Journalist Constantin Schreiber (47) ein Bröckeln der "Brandmauer". (Archivfoto) © Christoph Soeder/dpa

Die Brandmauer sei lange ein "moralisches Versprechen" gewesen, verdeutlichte der 47-Jährige in einem Video, das er am Sonntag auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte. "Keine Zusammenarbeit mit der AfD, keine Koalition, keine Tolerierung, keine gemeinsame Machtoption", lautete das Credo.

Doch angesichts der steigenden Umfragewerte verändere sich die Frage. "Früher lautete sie: 'Soll man mit der AfD zusammenarbeiten?' Heute lautet sie zunehmend: 'Wie lange kann man eine Partei ausschließen, die in manchen Regionen stärkste Kraft ist?'", erläuterte Schreiber.

Besonders im Osten sei dieses Problem "existenziell", wie der Journalist unterstrich. "Wenn die AfD in Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern [bei den anstehenden Landtagswahlen, Anm. d. Red.] deutlich stärkste Kraft wird, aber keine Partner findet, entstehen schwierige Konstruktionen", betonte der 47-Jährige.

Die Folge seien "Allparteienbündnisse gegen die AfD, Minderheitsregierungen, wechselnde Mehrheiten, vielleicht sogar Koalitionen, die politisch kaum zusammenpassen", prophezeite der gebürtige Niedersachse.