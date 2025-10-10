Kein Platz in Berlin: AfD muss wieder ins Umland ausweichen - das sorgt für Ärger

Jüterbog (Teltow-Fläming) - Mehrere Bündnisse haben zum Protest gegen die AfD am Samstag in Jüterbog aufgerufen.

Die Berliner AfD wird sich am Wochenende erneut in Jüterbog versammeln. (Archivfoto) © Carsten Koall/dpa

Der Berliner AfD-Landesverband trifft sich in der Kleinstadt in Brandenburg mehr als 60 Kilometer entfernt von der Hauptstadt zu seinem Parteitag. Polizeikräfte sind rund um den Tagungsort im Einsatz.

Die Berliner AfD weicht mit ihrem Parteitag zum wiederholten Mal ins Nachbarland Brandenburg aus, in der Hauptstadt hat die Partei immer wieder Probleme, Räume zu finden.

Das Aktionsbündnis "Widersetzen Berlin" macht in sozialen Medien gegen den Parteitag mobil. Ab 8 Uhr morgens ist am Samstag eine Kundgebung geplant.

Auch die Jugendorganisation des Deutschen Gewerkschaftsbundes Berlin-Brandenburg will ein Zeichen gegen rechts setzen.