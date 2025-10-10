Keine Meinungszensur in Schulen: Antrag der AfD abgelehnt

Die AfD spricht von "gefährlichen" Lehrkräften, die abweichende Meinungen nicht tolerieren und "mehr oder weniger subtil danach streben, ihre Schüler auf Linie zu bringen". (Symbolfoto) © Carsten Koall/dpa

Riedel sagte im Landtag, Schule sei ein Ort der Demokratiebildung.

"Unsere Verfassung, unsere Menschenrechtsverträge, unser Schulgesetz geben uns einen klaren Auftrag, Kinder und Jugendliche zu selbstständigen, verantwortungsvollen und demokratisch handelnden Bürgern zu erziehen. Dazu gehört, dass Lehrkräfte Haltung zeigen und zwar für Demokratie, Menschenrechte und Menschenwürde."

Der Minister betonte: "Unsere Lehrkräfte haben nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, menschenfeindliche, rassistische, demokratiegefährdende Aussagen zu thematisieren und einzuordnen. Das ist keine politische Beeinflussung, das ist Verfassungstreue".

Und weiter: "Ich kann alle Lehrkräfte nur ermutigen, sich nicht verunsichern zu lassen und in solchen Fällen sich klar zu positionieren."

Hans-Thomas Tillschneider, Sprecher der AfD-Landtagsfraktion für Bildung, Kultur und Wissenschaft, sagte, es gebe Lehrer, die es darauf abgesehen hätten, Schüler zu indoktrinieren. "Solche Lehrer gibt es ja und leider nicht zu wenige."

Tillschneider sprach von "zumeist linken Pädagogen, Typen, die meinen, im Besitz absoluter Wahrheit zu sein".