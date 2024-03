Keine Zusammenarbeit mit der AfD? So löchrig ist die Brandmauer wirklich - Vor allem in Sachsen!

Wie löchrig ist die Brandmauer gegen rechts. Eine Studie der linkennahen Rosa-Luxemburg-Stiftung ging dieser Frage auf den Grund. © Carsten Koall/dpa

So nennt die am Mittwoch von der Rosa-Luxemburg-Stiftung veröffentlichte Untersuchung 121 konkrete Fälle im Zeitraum Sommer 2019 bis Ende 2023, in denen es in Ostdeutschland zu einer Zusammenarbeit mit der AfD gekommen ist.

Häufigste Form der Kooperation war demnach die gemeinsame Abstimmung. "Hier konnten 93 Fälle ausgemacht werden, davon 74 Fälle auf Initiative der AfD. Die verbreitete Erzählung, dass extrem rechten Anträgen nicht zugestimmt wird, ist also empirisch nicht zutreffend", heißt es.

Einen besonders krassen Fall der Zusammenarbeit gab es in Flöha. Hier stellte sich der Stadtrat gegen die Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine. Ein von der AfD gestellter Antrag erhielt dabei Unterstützung von allen Parteien - lediglich zwei Stadträte machten später wieder einen Rückzieher.

Interessant: Am häufigsten kooperierte die CDU mit der AfD. "Danach folgen mit größerem Abstand FDP, SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen. Darüber hinaus finden sich zahlreiche Beispiele von Kooperationen mit kommunalen Wählervereinigungen."