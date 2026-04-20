"L'Amour Toujours"-Eklat nach AfD-Parteitag: Prozess gegen sechs Männer

Schwabach - Sechs Männer haben sich nach dem Besuch eines AfD-Landesparteitages im mittelfränkischen Greding danebenbenommen - ab Montag stehen sie in Schwabach vor Gericht.

Nach einem AfD-Parteitag im Jahr 2024 sollen mehrere Männer rechtsgerichtete Parolen gegrölt haben - einer hat nach Überzeugung der Ermittler den Hitlergruß gezeigt. © Daniel Karmann/dpa

Einer der Männer hatte nach Überzeugung der Strafverfolgungsbehörden in einer Diskothek am späten Abend nach dem Parteitag den Hitlergruß gezeigt.

Fünf weitere hätten das in rechtsradikalen Kreisen inzwischen beliebte Lied des Sängers Gigi D'Agostino, "L'Amour Toujours" umgedichtet und den Refrain mit dem Text "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!" gesungen.

Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Strafbefehle mit Geldstrafen von bis zu 6000 Euro an die Beschuldigten versandt - diese wurden jedoch nicht akzeptiert. Deshalb muss es nun zur öffentlichen Hauptverhandlung beim Amtsgericht Schwabach kommen.

In der Gredinger Diskothek hatte sich nach eigenem Bekunden auch der AfD-Landtagsabgeordnete Franz Schmid (25) befunden. Schmid gehört nicht zum Kreis der Beschuldigten.