Maximilian Krah: Nach Spionage-Vorwurf gegen Vertrauten - Lässt die AfD ihren Spitzenkandidaten fallen?

Dresden - Spionage-Thriller in Sachsen! Am Montag nahm die Polizei Jian Guo (43) fest, am Dienstag kam er in Untersuchungshaft. Der langjährige Assistent und Vertraute des AfD-Spitzenkandidaten Maximilian Krah (47) soll aus dem Europaparlament für China gespitzelt, außerdem oppositionelle Exil-Chinesen an das Regime verpfiffen haben. Für Krah kommen die Vorwürfe zur Unzeit - nicht nur wegen seiner China-Verbindungen steht er in der Kritik.