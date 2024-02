"Parteienstaat abschaffen": Aussage von AfD-Mann Fall für Verfassungsschutz

Der Brandenburger Verfassungsschutz prüft die Aussagen, die der AfD-Landtagsabgeordnete Lars Hünich (53) bei einer Veranstaltung seiner Partei getroffen hat. © Soeren Stache/dpa

Hünich hatte am 18. Januar bei einer AfD-Veranstaltung in Falkensee im Havelland gesagt: "Wenn wir morgen Regierungsverantwortung haben, dann muss ein Großteil von den Leuten, die hier sind, wieder nach Hause. Wenn wir morgen in einer Regierungsverantwortung sind, dann müssen wir diesen Parteienstaat abschaffen."

Das ZDF hatte in einem "Länderspiegel"-Bericht am 27. Januar die Aussagen Hünichs ausgestrahlt.



Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (64, CDU) und Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (65, SPD) verurteilten die Äußerung scharf.

Der Verfassungsschutz sprach von einem Angriff auf die freiheitliche demokratische Grundordnung. Die AfD wies den Vorwurf der Verfassungsfeindlichkeit zurück und sprach unter anderem von einer Hetzkampagne.

Verfassungsschutzchef Jörg Müller sagte im Innenausschuss am Mittwoch zunächst, wenn die Aussage Hünichs zutreffe, sei dies ein weiterer Baustein in der Sammlung zur Beobachtung der AfD als Verdachtsfall. Die AfD in Brandenburg wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft.