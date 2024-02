Stauffenberg, Bonhoeffer und Co.: Nachfahren der NS-Widerstandskämpfer warnen vor AfD

Claus Schenk Graf von Stauffenberg (†36, l.) und Dietrich Bonhoeffer (†39, r.) kämpften gegen das NS-Regime und starben während des Zweiten Weltkriegs. © Bildmontage: dpa

"Die Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen dürfen nicht zugunsten der AfD ausgehen", heißt es in dem Aufruf, den die "Berliner Morgenpost" am heutigen Montag veröffentlichte.

"In vielen Ländern gewinnen Populisten und Feinde der Demokratie an Zustimmung. Sie schüren Ängste: vor sozialem Abstieg, vor Fremden, vor allem Neuen. Sie schüren Misstrauen und Hass: auf die Medien, auf die Regierung, auf 'Eliten', auf Minderheiten, auf alle, die 'anders' sind. In Krisenzeiten sind Menschen dafür besonders empfänglich. Wir haben in Deutschland schon einmal erlebt, wohin das führen kann", heißt es wortwörtlich.

Die Unterzeichner des Aufrufs: Die Nachfahren von unter anderem Claus Schenk Graf von Stauffenberg (†36, 1907-1944), Dietrich Bonhoeffer (†39, 1906-1945) oder Carl Friedrich Goerdeler (†60, 1884-1945).

Mit dem Schreiben sagen die mehr als 280 Männer und Frauen den Neuen Rechten deutschland- und europaweit den Kampf an.