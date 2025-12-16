Straßenbahn-Held John trifft Alice Weidel: AfD "zeigte Unterstützung, als es sonst niemand tat"

Berlin - Bei einem Treffen mit AfD-Chefin Alice Weidel (46) hat US-Boy John Rudat (21), der Straßenbahn-Held von Dresden , eine ordentliche Portion Lorbeeren geerntet. Die Kritik an dem Treffen kann der 21-Jährige nicht verstehen. Die Partei "zeigte Unterstützung, als es sonst niemand tat".

John Rudat (21, M.) traf sich am Montag mit AfD-Chefin Alice Weidel (46, r.) und dem AfD-Fraktionsvorsitzenden Sebastian Münzenmaier (36, l.) im Bundestag. © X/@Alice_Weidel

Auf Einladung des Fraktionsvorsitzenden Sebastian Münzenmaier besuchte Rudat die AfD-Bundestagsfraktion in Berlin.

"In unseren Gesprächen erläuterte die AfD ihre Perspektiven für die Zukunft Deutschlands, insbesondere zu Infrastruktur, Migration, Energieunabhängigkeit und außenpolitischen Zielen", erklärte der Amerikaner TAG24.

Rückblick: Der 21-Jährige war im August eingeschritten, als zwei syrische Staatsbürger in einer Dresdner Straßenbahn Frauen belästigten. Daraufhin zog ihm einer der Täter ein Messer durch sein einstiges Model-Gesicht, das seither von einer größeren Narbe gezeichnet ist.



Statt seiner Model-Karriere verfolgt Rudat mittlerweile politische Ziele und unterstützt offen die AfD.

Die Kontaktaufnahme der AfD sei aber nicht von seiner "politischen Einstellung abhängig" gewesen, "da sie weder wussten, ob ich sie unterstützen würde, noch war das ihr Ziel". "Ihre Absicht war es lediglich, einen ausländischen Staatsbürger zu unterstützen, der Opfer eines gewaltsamen Angriffs geworden war."

AfD-Chefin Weidel sprach dabei von einer großen Ehre und schrieb zu einem auf X veröffentlichten Foto: "Mein Held!"

Seiner Aussage nach habe sich keine andere Partei nach dem Angriff an ihn gewandt. "Offenbar war dies für andere Parteien keine Priorität." Die Aufrichtigkeit der AfD allerdings habe ihn "berührt".

Auf Instagram schrieb er: "Kraft für Deutschland, Kraft für das Volk und Kraft für die AfD. Ich freue mich darauf, weiterhin an einer besseren Zukunft für Deutschland mitzuwirken."

Im Rahmen seines Besuchs gab Rudat zudem ein Interview im Fraktions-TV. Darin machte er der deutschen Regierung Vorwürfe.