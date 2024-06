Tödlicher Messerangriff in Mannheim: AfD beantragt Schweigeminute im Bundestag

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Bernd Baumann (66, 2.v.l.), möchte nach dem Messerangriff nicht zur Tagesordnung übergehen. © Jörg Ratzsch/dpa

Er habe dazu am gestrigen Montag einen Brief an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (56, SPD) geschickt, sagte Baumann am heutigen Dienstag vor Journalisten in Berlin.

Er wiederholte mit Blick auf den Messerangriff Forderungen seiner Partei nach einer deutlich schärferen Asyl- und Grenzpolitik und auch nach Abschiebungen nach Afghanistan.

Mehrere unionsregierte Bundesländer unterstützten einen Vorschlag des Hamburger Innensenators Andy Grote (55, SPD), schwer kriminelle Ausländer künftig auch nach Afghanistan und Syrien abzuschieben.

AfD-Chef Tino Chrupalla (49) hatte am Montag bei X geschrieben: "Das reicht nicht. Ziel muss sein, auch andere Zuwanderer und Ortskräfte rückzuführen."