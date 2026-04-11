Umfrage-Knall in Thüringen: AfD liegt bei fast 40 Prozent, absolute Mehrheit in Sicht

Erfurt - Die AfD in Thüringen wird immer stärker und offenbar auch beliebter.

Die Thüringer AfD mit ihrem Fraktionschef Björn Höcke (54) liegt in Umfragen deutlich vor den anderen Parteien. © Martin Schutt/dpa

Wie aus einer Umfrage des Erfurter Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der Funke Mediengruppe Thüringen hervorgeht, würde die Partei von Fraktionschef Björn Höcke (54) insgesamt 39 Prozent der Wählerstimmen bekommen.

Damit würde die AfD fast sieben Prozent mehr erhalten als bei der Landtagswahl 2024 in Thüringen. Damals hatte die Alternative für Deutschland 32,8 Prozent der Wählerstimmen erhalten und ist seitdem stärkste Kraft im Landtag.

Im Vergleich zur Umfrage davor hat die stärkste Oppositionspartei im Freistaat einen Prozentpunkt dazugewonnen.

Die CDU von Ministerpräsident Mario Voigt (49) würde auf 24 Prozent kommen und bleibt damit unverändert in den Umfragen.

Gleiches gilt für die Linke (14 Prozent), das BSW (sieben Prozent) sowie die Grünen (drei Prozent). Die SPD verliert in der neuesten Umfrage einen Prozentpunkt und rutscht von sieben auf sechs Prozent.