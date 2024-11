Verfassungsrechtler lassen aufhorchen: Wird die AfD doch verboten?

Berlin - Aktuellen Umfragen zufolge käme die AfD auf rund 18,5 Prozent der Stimmen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Während die Rechtsaußen-Partei auf Bundesebene also stärker denn je ist, werden die Rufe nach einem Verbotsverfahren nicht leiser. Die Chancen dafür scheinen gar nicht so schlecht zu stehen!