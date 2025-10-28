Videos gefälscht: AfD-Abgeordneter Hahn zu fetter Geldstrafe verurteilt

München - Wegen eines manipulierten Videos hat das Amtsgericht München den früheren AfD-Landtags- und heutigen Bundestagsabgeordneten Ingo Hahn (54) zu einer Geldstrafe von 4800 Euro verurteilt.

Der Bundestagsabgeordnete Ingo Hahn (54, AfD) wies alle Vorwürfe von sich. © Helena Dolderer/dpa

Das sagte ein Gerichtssprecher auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur.

In dem Verfahren ging es um ein Video, das die AfD Anfang 2021 veröffentlicht hatte. Darin waren Ausschnitte aus einer Landtagsdebatte zu sehen, unter anderem mit der Freie-Wähler-Abgeordneten Gabi Schmidt, allerdings verfälscht, weil aus dem Kontext gerissen und völlig neu zusammengeschnitten.

Hahn soll die Veröffentlichung gebilligt haben - ohne dass er oder die betreffenden Mitarbeiter beim Landtag um Erlaubnis gefragt hätten.

Der Landtag erstattete deshalb Strafanzeige gegen Unbekannt, wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Urheberrechtsgesetz. In der Folge durchsuchten Polizei und Staatsanwaltschaft damals auch Büros im Landtag.

Das Amtsgericht erließ schließlich einen Strafbefehl gegen Hahn - gegen den dieser aber Einspruch einlegte. Deshalb kam es zur Gerichtsverhandlung.