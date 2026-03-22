Wahlkrimi: Bekommt die AfD jetzt auch in Brandenburg ihren ersten Posten?

Forst - Im Landkreis Spree-Neiße kommt es am Sonntag zur Stichwahl um den Landratsposten.

AfD-Kandidatin Christine Beyer (61) verpasste nur knapp die absolute Mehrheit. © Frank Hammerschmidt/dpa

Die AfD geht mit der Hoffnung ins Rennen, dass sie nach der Abstimmung erstmals einen Landratsposten in Brandenburg übernimmt. Zur Wahl stehen AfD-Bewerberin Christine Beyer (61), die im ersten Wahldurchgang vor zwei Wochen die meisten Stimmen bekommen hatte, und CDU-Kandidat Martin Heusler (40).

Mit 42,4 Prozent der Stimmen hatte Beyer die absolute Mehrheit nur knapp verpasst. CDU-Kandidat Heusler war mit 30,5 Prozent der Stimmen auf Platz zwei gelandet.

Der bisherige Amtsinhaber Harald Altekrüger (70) von der CDU hatte seit 2010 das Landratsamt inne und verabschiedete sich in den Ruhestand.

Sollte sich Beyer in der Stichwahl durchsetzen, hätte die AfD den zweiten Landratsposten bundesweit. In Thüringen hatte die AfD schon im Juni 2023 eine Landratswahl gewonnen.