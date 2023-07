Wahlwerbung vor Grundschulkindern? Wirbel nach Auftritt von AfD-Landrat Sesselmann

Sonneberg - Robert Sesselmann (50, AfD ) ist seit ein paar Tagen offiziell Landrat im Kreis Sonneberg. Nun besuchte der Politiker eine Schule in Region und sorgte mit einer Rede für mächtig Gesprächsstoff.

Der Auftritt von AfD-Landrat Robert Sesselmann (50) hat im Netz für erhöhte Aufmerksamkeit gesorgt. © Screenshot/Twitter/Gegen_die_AfD

Einer seiner ersten Auftritte führte den ersten AfD-Landrat Deutschlands an eine Grundschule in Mengersgereuth-Hämmern. Die Bildungseinrichtung im Ortsteil Frankenblick ist marode, in die Jahre gekommen und soll geschlossen werden.

Sesselmann möchte dies jedoch verhindern und versprach in seiner Rede - was in dem Ausschnitt auch zu hören ist - sich für den Erhalt durch eine freie Trägerschaft einzusetzen. Daran ist erstmal nichts verkehrt, doch es ging noch weiter, denn im weiteren Verlauf des Clips machte der 50-Jährige indirekt und unerlaubt Wahlwerbung für die AfD.

Nun drängt sich die Frage auf, ob Sesselmann bereits in den ersten Tagen seiner Amtszeit mit der Neutralitätspflicht für Amtsträger in Konflikt gekommen ist.

In dem auf Twitter veröffentlichten Video ist erstmal zu hören, wie sich Sesselmann für den Erhalt der Grundschule einsetzen möchte. Welche Schwierigkeiten dabei seitens des Ministeriums in den Weg gelegt werden, müsse man sehen, sagt der Landrat weiter. Im Anschluss folgt die Passage, die für Aufregung im Netz sorgt.

"Wie gesagt, 2024 ist die Landtagswahl. Wenn Sie mit der bisherigen Politik, die vor Ort betrieben worden ist, nicht einverstanden sind, dann haben Sie die Möglichkeit, ein Kreuz an einer bestimmten oder an einer richtigen Stelle zu machen", erklärt der 50-Jährige.

Auch wenn er nicht explizit vor den Kindern, Lehrern und Eltern die AfD nennt, ist es höchst zweifelhaft, dass er damit die anderen beiden Oppositionsparteien im Thüringer Landtag - CDU und FDP - meint.