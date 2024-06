Was wäre, wenn die AfD regiert? "Endlich wieder Zucht und Ordnung"

Leipzig/Dresden/Gera - Was wäre, wenn die AfD regiert? Diese Frage stellt das Reportage-Format "exactly" und spricht dafür nicht nur mit Politikern und Experten, sondern lässt auch Partei-Anhänger und Geflüchtete zu Wort zu kommen.

"exactly"-Reporter Thomas Datt auf einer AfD-Kundgebung auf dem Dresdner Neumarkt. Viele Anwesende sprechen sich gegen Ausländer in Deutschland aus. © MDR

In Sachsen und Thüringen werden am 1. September neue Parlamente gewählt. In beiden Bundesländern fragen die Reporter nach - was sollte eine AfD-Landesregierung denn genau tun?

Neben Antworten wie "endlich wieder Zucht und Ordnung", Steuerentlastungen und "freie Wahlen" sind die Themen vor allem auch eines: ausländerfeindlich.

So erklärt eine Frau bei einer AfD-Kundgebung auf dem Dresdener Neumarkt, sie wolle Volksentscheide darüber, "wie viele Leute hier einwandern dürfen".



Zwei andere Teilnehmerinnen sprechen von Angst: "Gehen Sie mal abends durch Dresden, da ist es leer, weil man sich gar nicht mehr da reintraut, das ist doch schlimm, das ist unsere Heimat." Reporter Thomas Datt hakt nach: Was müsste da passieren, mehr Polizei? Die Antwort: "Nee, die Leute raus, raus die Leute, wer hier kriminell wird, raus. Die haben hier keinen Bleibe-Status."

Auch in Gera am mobilen AfD-Bürgerbüro fordert ein Mann: "Die Sicherheitslage herstellen, gerade was hier die Ausländer-Kriminalität angeht, weil das ist das, was mich zurzeit am meisten ärgert hier."

Eine Frau in der thüringischen Stadt will, "dass endlich mal für die Deutschen eingestanden wird und nicht nur für die Nicht-Mitbürger". Und weiter: "Dass langsam mal wieder das deutsche Recht an die Macht kommt, dass mal wieder ein bisschen ausgemistet wird."