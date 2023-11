Zu viel für Bayern-AfD: Geplante Kundgebung für möglichen Volksverhetzer Halemba abgesagt

Der AfD-Abgeordnete Daniel Halemba wurde tagelang unter anderem wegen Volksverhetzung mit Haftbefehl gesucht. © Heiko Becker/dpa

Gegen Halemba wird wegen Volksverhetzung ermittelt wird. Eine Kundgebung zur Unterstützung des AfD-Mannes ist am Samstag in Würzburg abgesagt worden.

"Der Veranstalter selbst hat sie abgesagt", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken. Vor Ort fanden sich daher auch nur wenige Teilnehmer einer angekündigten Gegendemonstration ein.

Der 22-Jährige war am 8. Oktober in den Landtag gewählt worden. Wegen des Verdachts der Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen war er von der Polizei tagelang mit Haftbefehl gesucht worden. Ein Amtsgericht setzte diesen später jedoch gegen Auflagen außer Vollzug. Dadurch konnte der Halemba, der alle Vorwürfe bestreitet, am Dienstag an der Plenarsitzung des Landtags teilnehmen.

Die Absage der Kundgebung beruhe auf einer Entscheidung des bayerischen Landesverbands der Jungen Alternative für Deutschland, teilte der Bundesverband der AfD-Jugendorganisation auf Facebook mit. "Diese Entscheidung geht aus Gesprächen mit mehreren in den Prozess involvierten Akteuren hervor."