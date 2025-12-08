Erneut Vater geworden: Anton Hofreiter legt vorerst Politik-Pause ein

Berlin - Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter (55) ist zum zweiten Mal Vater geworden, überraschte mit einer kleinen Instagram-Botschaft seine Follower . Zugleich kündigte der Bundestagsabgeordnete an, politisch kürzertreten zu wollen, um für seine Familie da zu sein.

Anton Hofreiter (55) und seine Frau haben bereits einen Sohn, der 2021 geboren wurde. © Hannes P. Albert/dpa

"Hallo zusammen, eine kurze, schöne Mitteilung in eigener Sache: Ich bin vor Kurzem wieder Vater geworden. In den kommenden Wochen und Monaten werde ich daher mein Arbeitspensum reduzieren und mich verstärkt auf meine Familie konzentrieren", schrieb der "Bündnis 90"-Politiker auf seinem Instagram-Account "toni_hofreiter".

Während Hofreiters Abwesenheit werde sein Stellvertreter Johannes Schraps (42, Die Grünen) die anfallenden Aufgaben übernehmen.

Zudem wolle er seine Netz-Aktivität vorerst herunterfahren.

"Meine Präsenz auf Social Media wird ebenfalls etwas geringer ausfallen; bei wichtigen Themen bleibe ich jedoch weiterhin im Austausch mit meinem eingespielten Team", erklärte der zweifache Familienvater.

Unter dem Instagram-Beitrag häuften sich zahlreiche Grüße. "Herzlichen Glückwunsch, auch zu der Entscheidung, sich mehr um die Familie zu kümmern", schrieb ein User im Netz.