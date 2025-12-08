Erneut Vater geworden: Anton Hofreiter legt vorerst Politik-Pause ein
Berlin - Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter (55) ist zum zweiten Mal Vater geworden, überraschte mit einer kleinen Instagram-Botschaft seine Follower. Zugleich kündigte der Bundestagsabgeordnete an, politisch kürzertreten zu wollen, um für seine Familie da zu sein.
"Hallo zusammen, eine kurze, schöne Mitteilung in eigener Sache: Ich bin vor Kurzem wieder Vater geworden. In den kommenden Wochen und Monaten werde ich daher mein Arbeitspensum reduzieren und mich verstärkt auf meine Familie konzentrieren", schrieb der "Bündnis 90"-Politiker auf seinem Instagram-Account "toni_hofreiter".
Während Hofreiters Abwesenheit werde sein Stellvertreter Johannes Schraps (42, Die Grünen) die anfallenden Aufgaben übernehmen.
Zudem wolle er seine Netz-Aktivität vorerst herunterfahren.
"Meine Präsenz auf Social Media wird ebenfalls etwas geringer ausfallen; bei wichtigen Themen bleibe ich jedoch weiterhin im Austausch mit meinem eingespielten Team", erklärte der zweifache Familienvater.
Unter dem Instagram-Beitrag häuften sich zahlreiche Grüße. "Herzlichen Glückwunsch, auch zu der Entscheidung, sich mehr um die Familie zu kümmern", schrieb ein User im Netz.
Anton Hofreiter nahm sein Kind mit zur Ausschusssitzung
Bereits für seinen ersten Sohn, welcher 2021 zur Welt kam, nahm sich Hofreiter eine Auszeit vom politischen Alltag. So kümmerte er sich um seine Familie und ließ den Bundestag ruhen.
Ein Jahr nach der Geburt seines Kindes erregte der 55-Jährige jedoch allerhand Aufsehen. Während eines Europaausschusses brachte der Grünen-Politiker seinen 15 Monate alten Sohn mit in eine Sitzung - und sorgte mit dieser Aktion für zahlreiche Diskussionen.
Schon damals begrüßten viele "Bündnis 90"-Anhänger das Vorgehen des promovierten Biologen, als er beispielsweise den Kinderwagen seines Sohnes durch die Flure des Bundestages schob.
Titelfoto: Hannes P. Albert/dpa