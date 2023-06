Schild sorgt für Eklat: Auf diesem Hof haben Grünen-Wähler keinen Zutritt!

Kellmünz/Dettingen - Wenn das kein politischer Sprengstoff ist! In einer beschaulichen Nachbargemeinde zwischen Bayern und Baden-Württemberg sorgt ein heikles Schild für mächtig Aufregung. Damit einher geht die Frage, wo die Grenze zwischen Meinungsfreiheit und Diskriminierung verläuft.

"Diejenigen, die Menschen wählen, die unser Land kaputt machen, für die arbeite ich nicht mehr. Ich will mich schützen und mit solchen Leuten nichts zu tun haben", rechtfertigt sich der Mann gegenüber der Bild und löst damit eine Welle der Empörung untern den Grünen und Begeisterungsstürme unter den Gegnern der Öko-Partei aus.

Heißt das nun, dass das Kreuzchen auf dem Wahlzettel über den Zutritt auf diesem Betrieb entscheidet? Ganz genau! Denn so knallhart reagiert der Grundstücksbesitzer, Thomas Obermüller, auf grüne Kundschaft.

Die politischen Maßnahmen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (53) stoßen auf großen Widerstand in der Bevölkerung. © Sina Schuldt/dpa

Aus Sicht Obermüllers ist die Sache klar, schließlich habe er laut eigener Aussage auf seinem Grundstück Hausrecht.

Konkret moniert der Mann, dass die Grünen Deutschland den wirtschaftlichen Todesstoß verpassen würden und begründet seine These mit dem neuen Heiz-Gesetzplan des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck (53) sowie dem Abbau von Atomkraftwerken.

Was das umstrittene Schild allerdings erst zur juristischen Schwierigkeit macht, ist die Tatsache, dass Obermüllers Grundstück genau die Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern markiert.

Wer ist also für den skurrilen Fall überhaupt zuständig? So wiegelt der Dettinger Rathaus-Chef Alois Ruf ab und argumentiert, dass besagtes Schild in Kellmünz stehe.

Verrückt: Der Kartendienst der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg weist die Fläche, auf der das Anti-Grünen-Schild steht, aber der Gemeinde Dettingen zu. Was trifft nun zu?!