BSW: Kampf gegen Missbrauch darf nicht ausgelagert werden

Dresden/Brüssel - Das sächsische BSW hat sich gegen Grundrechtseingriffe im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch von Kindern ausgesprochen.

Bernd Rudolph (64, BSW): "Der Rechtsstaat muss seine Verantwortung selbst wahrnehmen." © Steffen Füssel

Hintergrund ist die Entscheidung des Europäischen Parlaments, die befristete Ausnahmeregelung für die freiwillige Erkennung von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs und sogenanntem Grooming durch privatwirtschaftliche Kommunikationsdienste zu verlängern.

Der Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch sei eine zentrale Aufgabe des Staates, erklärte der Landtagsabgeordnete Bernd Rudolph (64). "Gerade deshalb muss der Rechtsstaat seine Verantwortung selbst wahrnehmen und darf sie nicht auf private Unternehmen übertragen."

Rudolph betonte zugleich, dass der entschlossene Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch selbstverständlich notwendig sei.