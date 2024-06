Merz nennt Wagenknecht rechts- und linksextrem: Thüringer BSW-Chefs sind empört

Erfurt - CDU-Chef Friedrich Merz (68) lehnt eine Zusammenarbeit mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ab. In Thüringen reagiert die junge Partei verärgert.

CDU-Chef Friedrich Merz (68) äußerte sich nach der Europawahl ablehnend zu einer möglichen Koalition mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). © Sebastian Gollnow/dpa

"Nachdem Friedrich Merz sein Versprechen, die AfD nennenswert zu schwächen, bisher bekanntermaßen nicht wahrgemacht hat, errichtet er nun eine weitere Brandmauer", teilten die beiden Thüringer BSW-Landesvorsitzenden Katja Wolf (48) und Steffen Schütz am Dienstag mit.

Wolf und Schütz warfen Merz vor, auf Ausgrenzung und Verunglimpfung anderer Demokraten zu setzen. "Thüringen braucht keine Ratschläge aus Berlin, sondern vernünftige und verlässliche Politik."

Mit Blick auf die Ergebnisse der Europawahl erklärten die BSW-Chefs, es sei indessen Demut gefragt, um in den ostdeutschen Ländern Vertrauen zurückzugewinnen. "Bevor Merz weiter mit falschen und ungeeigneten Zuschreibungen versucht, den Ostdeutschen die Welt zu erklären, sollte er zuhören und verstehen."

Merz hatte sich in einem ARD-"Brennpunkt" am Montagabend ablehnend zu einer möglichen Koalition seiner Partei in einem Bundesland mit dem BSW geäußert.