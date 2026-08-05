Blut auffällig, Führerschein weg: CDU-Politiker nimmt Auszeit nach schwerem Unfall

Hechingen - Nach einem schweren Autounfall und unter dem Druck der Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft zieht der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß (51) nun Konsequenzen.

CDU-Bundespolitiker Thomas Bareiß (51) nimmt sich nach einem schweren Unfall eine Auszeit. (Archivbild) © Elisa Schu/dpa

Er kündigte in einer persönlichen Erklärung eine Auszeit an und bittet um Entschuldigung.

"Ich habe in der vergangenen Zeit Entscheidungen getroffen, die ich sehr bereue und die die an mich zurecht gestellten Ansprüche nicht erfüllen", heißt es in einer Stellungnahme, die der 51-Jährige über seinen Anwalt verbreiten ließ.

Er wolle die sitzungsfreie Zeit des Bundestages für eine Auszeit nutzen und sich intensiv seiner Gesundheit widmen, kündigte Bareiß weiter an. Er will demnach zudem sein Amt als Bezirksvorsitzender der CDU Württemberg-Hohenzollern ruhen lassen und nicht erneut zur Wiederwahl antreten.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Politiker wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung und der fahrlässigen Körperverletzung.

Ende der vergangenen Woche hatte die Polizei nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hechingen den Führerschein des Politikers sichergestellt.