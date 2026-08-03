Nach schwerem Unfall: Polizei stellt Führerschein von CDU-Abgeordneten Bareiß sicher

Hechingen - CDU-Bundestagsabgeordneter Thomas Bareiß (51), gegen den nach einem schweren Unfall ein Ermittlungsverfahren läuft, hatte am Freitagnachmittag noch Besuch von der Polizei .

Thomas Bareiß gehört seit 2005 dem Bundestag an und vertritt dort den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Beamte suchten Bareiß auf, um seinen Führerschein sicherzustellen, wie die Staatsanwaltschaft Hechingen mitteilte. Es habe bei der Übergabe des Dokuments keine Probleme gegeben, sagte ein Behördensprecher.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Bareiß wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung und der fahrlässigen Körperverletzung, sagte der Sprecher. Der Verdacht beruhe vor allem auf dem Ergebnis einer Blutanalyse.

"Vor deren Hintergrund besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte den Verkehrsunfall verursacht hat und dabei nicht unter Alkoholeinfluss, jedoch unter dem Einfluss eines synthetischen Betäubungsmittels stand."

Um welche Substanz es sich genau handelt, wollte die Staatsanwaltschaft nicht preisgegeben. Sie habe sich aber in einer "relevanten Menge" im Blut des Politikers befunden.

Die synthetische Substanz unterliege dem Betäubungsmittelgesetz. Sie stehe nicht im Zusammenhang eines Medikaments. Bareiß war wieder für eine Stellungnahme nicht erreichbar.