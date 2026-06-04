CDU-Plan: Bekommt Berlin Zugangskontrollen in U-Bahnhöfen?

Berlin - Dreieinhalb Monate vor der Wahl legt die CDU ihren Entwurf für das Wahlprogramm vor. Die ein oder andere Idee dürfte den Berlinern bekannt vorkommen. Neben der Magnetschwebebahn bringen die Christdemokraten unter anderem wieder Zugangskontrollen in U-Bahnhöfen ins Spiel – nach Vorbild von Paris oder London.

Berlin plant, Schwarzfahrern in U- und S-Bahnen, den Kampf anzusagen. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa

"Für die U-Bahn streben wir perspektivisch die Einführung eines geschlossenen Systems an. Dazu wollen wir im Rahmen eines Pilotprojekts auf ausgewählten U-Bahn-Linien Zugangskontrollen erproben", heißt es in dem Programmentwurf des Landesvorstands, den die CDU am 9. Juni auf einem Parteitag beschließen will.

Das Ziel sei, Schwarzfahren einzudämmen und die Qualität des Aufenthalts zu verbessern.

"Wichtige U-Bahn-Projekte wie die Verlängerungen der Linien U2, U3, U6, U7, U8 und U9 werden wir weiter vorantreiben", heißt es in dem 167 Seiten umfassenden Papier weiter. "Gleichzeitig werden wir die S-Bahn durch dichtere Takte, zusätzliche Gleise und bessere Verbindungen in die Außenbezirke stärken."

Die CDU schlägt vor, neue Verkehrsverbindungen über Partnerschaften mit privaten Investoren schneller umzusetzen: Sie nennt als Beispiel eine Magnetschwebebahn von der geplanten Urban Tech Republic auf dem ehemaligen Flughafen Tegel nach Jungfernheide.

Auf Hauptstraßen soll Tempo 50 nach Ansicht der Berliner CDU der Regelfall sein, "um einen verlässlichen Verkehrsfluss zu gewährleisten". Ausnahmen müsse es etwa vor Kitas, Schulen, Krankenhäusern oder Seniorenheimen geben. Die Investitionen in den Straßenbau sollen deutlich steigen.