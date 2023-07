Merz' Meinung zu AfD-Zusammenarbeit: Das sagt Sachsen-Anhalts CDU dazu

Sven Schulze (43), Landeschef der CDU in Sachsen-Anhalt, lehnt eine Zusammenarbeit mit der AfD weiterhin ab. © Ronny Hartmann/dpa

"Natürlich ist es ein Unterschied, ob man im Gemeinderat eines Dorfs über die Sanierung des Kindergartens oder im Bundestag über die Mitgliedschaft in der EU debattiert", sagte Schulze der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Magdeburg.

"Das ändert aber nichts an unserer Grundhaltung, dass wir keine Zusammenarbeit mit den Linken oder der AfD haben werden."

Am Sonntag hatte CDU-Parteichef Friedrich Merz (67) bekräftigt, dass die Union nicht mit der AfD kooperieren werde. Er beschränkte dies nun aber auf "gesetzgebende Körperschaften" mit Mandatsträgern, etwa auf europäischer, Bundes- oder Landesebene.

Wenn in Thüringen ein Landrat und in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister von der AfD gewählt worden sei, dann seien das demokratische Wahlen, meinte Merz.